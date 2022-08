Disperso in mare a Porto Tolle, giovane ritrovato vivo dopo nove ore (Di domenica 7 agosto 2022) Fa il bagno di notte con gli amici e scompare. I soccorsi lo ritrovano vivo nove ore dopo. È successo a Porto Tolle (in provincia di Rovigo) dove Mattia Veronese, un giovane di 29 anni, è stato ritrovato a cinque chilometri di distanza dal punto di mare in cui era scomparso ieri sera dopo aver deciso di tuffarsi insieme a quattro amici.Il ritrovamentoMattia però, a differenza degli altri, non era rientrato. Immediato l'allarme e le ricerche da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia e dei Vigili del fuoco. Il ritrovamento, cinque chilometri a sud, è delle dieci circa di stamattina. Il Disperso si era aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia. È stato isolato per quasi ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 agosto 2022) Fa il bagno di notte con gli amici e scompare. I soccorsi lo ritrovanoore. È successo a(in provincia di Rovigo) dove Mattia Veronese, undi 29 anni, è statoa cinque chilometri di distanza dal punto diin cui era scomparso ieri seraaver deciso di tuffarsi insieme a quattro amici.Il ritrovamentoMattia però, a differenza degli altri, non era rientrato. Immediato l'allarme e le ricerche da parte della Capitaneria didi Chioggia e dei Vigili del fuoco. Il ritrovamento, cinque chilometri a sud, è delle dieci circa di stamattina. Ilsi era aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia. È stato isolato per quasi ...

