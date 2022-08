Di Maio contro Salvini: “Nel centrodestra c’è chi era pronto a farsi pagare il biglietto per Mosca in rubli” (Di domenica 7 agosto 2022) “Ho i miei dubbi sul fatto che la coalizione di destra e gli estremisti possano assicurare credibilità. Noi lavoreremo per non farli andare al governo, ma hanno già litigato con l’Europa per i blocchi navali, poi un esponente di quella coalizione era pronto a farsi pagare il biglietto aereo per Mosca con i rubli e hanno annunciato misure economiche che sfasceranno i bilanci”. Lo ha dichiarato il capo politico di Impegno civico, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa insieme a Enrico Letta e Bruno Tabacci per annunciare l’accordo elettorale con il Partito democratico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “Ho i miei dubbi sul fatto che la coalizione di destra e gli estremisti possano assicurare credibilità. Noi lavoreremo per non farli andare al governo, ma hanno già litigato con l’Europa per i blocchi navali, poi un esponente di quella coalizione erailaereo percon ie hanno annunciato misure economiche che sfasceranno i bilanci”. Lo ha dichiarato il capo politico di Impegno civico, Luigi Di, durante la conferenza stampa insieme a Enrico Letta e Bruno Tabacci per annunciare l’accordo elettorale con il Partito democratico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

