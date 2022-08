Delitto di via Poma, 32 anni dopo la clamorosa svolta: chi può essere il killer (Di domenica 7 agosto 2022) Trentadue anni dopo, una possibile e clamorosa svolta. Si parla dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, uno dei "Cold case" più seguiti e inspiegabili nella storia d'Italia: l'assassino della ragazza potrebbe presto avere un volto. La novità arriva proprio nel giorno in cui ricorre l'omicidio della Cesaroni, che risale al 7 agosto 1990, il celebre Delitto di via Poma, negli uffici degli "Ostelli della Gioventù". Il punto è che due inchieste parallele, quella della Commissione Parlamentare Antimafia e quella della procura di Roma, potrebbero presto portare ad una svolta. La prima riguarda i ricatti ed i favori di cui beneficiarono tutti coloro che esclusero dalle indagini dell'epoca due importati uomini delle istituzioni, di cui uno di loro potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Trentadue, una possibile e. Si parla dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, uno dei "Cold case" più seguiti e inspiegabili nella storia d'Italia: l'assassino della ragazza potrebbe presto avere un volto. La novità arriva proprio nel giorno in cui ricorre l'omicidio della Cesaroni, che risale al 7 agosto 1990, il celebredi via, negli uffici degli "Ostelli della Gioventù". Il punto è che due inchieste parallele, quella della Commissione Parlamentare Antimafia e quella della procura di Roma, potrebbero presto portare ad una. La prima riguarda i ricatti ed i favori di cui beneficiarono tutti coloro che esclusero dalle indagini dell'epoca due importati uomini delle istituzioni, di cui uno di loro potrebbe ...

