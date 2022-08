Decreto trasparenza, cosa cambia per i datori di lavoro. I nuovo obblighi (Di domenica 7 agosto 2022) - I datori di lavoro che assumono dovranno fornire al dipendente una comunicazione dettagliata e dare lavoro a colf, badanti, operai, diventerà più difficile Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 agosto 2022) - Idiche assumono dovranno fornire al dipendente una comunicazione dettagliata e darea colf, badanti, operai, diventerà più difficile

francescoseghez : Decreto trasparenza: come riscrivere i contratti di lavoro? Con @adaptland abbiamo organizzato un webinar gratuit… - NicolaPorelli : DECRETO TRASPARENZA (D.LGS. 104/2022) - SECONDA PARTE (ART. DA 5 A 17) - NicolaPorelli : DECRETO TRASPARENZA (D.LGS. 104/2022) PRIMA VIDEO-LETTURA PARZIALE AD 'ALTA VOCE' (DEI PRIMI 4 ARTICOLI) E NON ESAU… - massiacerbo : @vitalbaa L’entrata in vigore del decreto trasparenza al 1 agosto ne è l’emblema…Peraltro obbligando noi a lavorare… - Luisella49 : @GiorgiaMeloni Ha gatto la miglior riforma del lavoro che si vuol demolire con assurdità tipo decreto “ trasparenza”! -