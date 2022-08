Debutto sfortunato per l'indiano SSLV (Di domenica 7 agosto 2022) Il primo volo del nuovo razzo leggero indiano, SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) si è concluso con l'immissione su un'orbita bassa, troppo bassa, del carico utile che ricadrà quindi molto presto nell'atmosfera. Il problema con il quarto stadio è in fase di indagine dall'Agenzia Spaziale Indiana. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 7 agosto 2022) Il primo volo del nuovo razzo leggero(Small Satellite Launch Vehicle) si è concluso con l'immissione su un'orbita bassa, troppo bassa, del carico utile che ricadrà quindi molto presto nell'atmosfera. Il problema con il quarto stadio è in fase di indagine dall'Agenzia Spaziale Indiana.

