De Ketelaere già incanta il Milan, tripletta contro la Pergolettese (Di domenica 7 agosto 2022) Il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere ha segnato una tripletta nell’amichevole contro la Pergolettese Dopo il primo quarto d’oro di assaggio contro il Vicenza, Charles De Ketelaere ha iniziato a prendersi il Milan nell’amichevole contro la Pergolettese. Il test, poco probante chiaramente, è terminato 7-1 per i rossoneri di Pioli e il belga si è distinto segnando le prime tre reti dei campioni d’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Il nuovo acquisto delCharles Deha segnato unanell’amichevolelaDopo il primo quarto d’oro di assaggioil Vicenza, Charles Deha iniziato a prendersi ilnell’amichevolela. Il test, poco probante chiaramente, è terminato 7-1 per i rossoneri di Pioli e il belga si è distinto segnando le prime tre reti dei campioni d’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RadioRossonera : C'è già aria di #derby!?? - OdeonZ__ : De Ketelaere, il primo assaggio di Milan è intrigante: oggi già in campo di nuovo - AndredaTrouble : @AntoVitiello De KETELAERE ha preso il primo palo della sua avventura milanista e sono già gasato duro. - 6hri9tian : @capuanogio volevo sommessamente ricordale che Maldini e Massara seguono De Ketelaere da 2 anni ed hanno investito… - Alientoine20 : De Ketelaere, la squadra che ha iniziato la partita è rimasta in campo per tutti i 90 minuti + recupero ma, evident… -

Milan, De Ketelaere segna una tripletta nella partitella contro la Pergolettese Dopo una lunga trattativa, a Milano è sbarcato De Ketelaere dal Bruges. Ora gli sforzi della ...5 mln di euro * già al Milan nella passata stagione, terminato il prestito i rossoneri hanno esercitato ... ML - Formazioni Milan - Pergolettese: De Ketelaere titolare Out Olivier Giroud , fermato già nei giorni scorsi da un affaticamento muscolare. Non ci sono anche ... Tatarusanu; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo - Toure'; Krunic, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, ... Calcio News 24 Dopo una lunga trattativa, a Milano è sbarcato Dedal Bruges. Ora gli sforzi della ...5 mln di euro *al Milan nella passata stagione, terminato il prestito i rossoneri hanno esercitato ...Out Olivier Giroud , fermatonei giorni scorsi da un affaticamento muscolare. Non ci sono anche ... Tatarusanu; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo - Toure'; Krunic, Pobega; Saelemaekers, De, ... De Ketelaere già incanta il Milan, tripletta contro la Pergolettese