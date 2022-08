DC League of Super-Pets, The Rock condivide la scena post-credit (con dei personaggi d'eccezione) (Di domenica 7 agosto 2022) "The Rock" tornerà presto sui vostri schermi in versione animata con DC League of Super-Pets, ma nel frattempo, se non vi importa degli spoiler, godetevi la scena post-credit del film che ha condiviso. Dal 1 settembre al cinema sarà possibile vedere una nuova pellicola animata targata DC, DC League of Super-Pets, e per pubblicizzarne l'uscita Dwayne "The Rock" Johnson, doppiatore del protagonista del film, ha deciso di condividere con tutti la chiacchierata scena post-credit (in cui, spoiler, interpreta altri due personaggi... di chi si tratterà mai?). Potremmo non vedere mai Batgirl sullo schermo, ma un'altra pellicola ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) "The" tornerà presto sui vostri schermi in versione animata con DCof, ma nel frattempo, se non vi importa degli spoiler, godetevi ladel film che ha condiviso. Dal 1 settembre al cinema sarà possibile vedere una nuova pellicola animata targata DC, DCof, e per pubblicizzarne l'uscita Dwayne "The" Johnson, doppiatore del protagonista del film, ha deciso dire con tutti la chiacchierata(in cui, spoiler, interpreta altri due... di chi si tratterà mai?). Potremmo non vedere mai Batgirl sullo schermo, ma un'altra pellicola ...

RODE_XI : RT @FCLugano1908: ? Credit Suisse Super League ?? @FCL_1901 ??? 16:30 ??? Stadio di Cornaredo ??? - GianlucaOdinson : DC League of Super-Pets, The Rock condivide la scena post-credit (con dei personaggi d'eccezione) -… - infoitcultura : La Super League è tornata: è UFFICIALE, le squadre partecipanti - FCLugano1908 : ? Credit Suisse Super League ?? @FCL_1901 ??? 16:30 ??? Stadio di Cornaredo ??? - deantra13 : @FansNerazzurri Serie A : AC Monza Coppa Italia : AS Roma Super Coppa Italia : AC Milan Champions League : Inter Mi… -