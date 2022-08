Damiano David e Giorgia Soleri, vacanze all’insegna del romanticismo in Puglia (Di domenica 7 agosto 2022) É tempo di vacanze e i personaggi famosi non fanno ovviamente eccezione. Damiano David dei Maneskin ne ha approfittato così per concedersi qualche giorno di riposo insieme alla fidanzata Giorgia Soleri: i due hanno scelto la Puglia, meta amata anche dalle star americane che amano il nostro Paese. Non a caso, anche Madonna aveva voluto festeggiare il suo compleanno qui un anno fa. La coppia, come da tradizione, ha condiviso alcuni dei loro momenti più belli tramite i rispettivi profili social, dove non mancano mai di aggiornare i fan sulle rispettive novità lavorative e non solo. Fonte: Instagram @GiorgiaSoleriEntrambi sono reduci da diversi impegni professionali importanti. L’influencer è stata infatti ospite al Giffoni Film Festival, dove ha ... Leggi su diredonna (Di domenica 7 agosto 2022) É tempo die i personaggi famosi non fanno ovviamente eccezione.dei Maneskin ne ha approfittato così per concedersi qualche giorno di riposo insieme alla fidanzata: i due hanno scelto la, meta amata anche dalle star americane che amano il nostro Paese. Non a caso, anche Madonna aveva voluto festeggiare il suo compleanno qui un anno fa. La coppia, come da tradizione, ha condiviso alcuni dei loro momenti più belli tramite i rispettivi profili social, dove non mancano mai di aggiornare i fan sulle rispettive novità lavorative e non solo. Fonte: Instagram @Entrambi sono reduci da diversi impegni professionali importanti. L’influencer è stata infatti ospite al Giffoni Film Festival, dove ha ...

