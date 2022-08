Dalle critiche alla vergogna, Stefania Sandrelli senza freni: "La mia carriera è più unica che rara" (Di domenica 7 agosto 2022) Protagonista al Magna Graecia Film Festival, Stefania Sandrelli ai nostri microfoni: "La sensualità? Basta giocare, senza prendersi troppo sul serio" Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Protagonista al Magna Graecia Film Festival,ai nostri microfoni: "La sensualità? Basta giocare,prendersi troppo sul serio"

angiolettab68 : RT @Arpi16294347: La differenza Renzi fa una conferenza in un Paese straniero, non democratico. D’Alema fa da intermediario per vendere arm… - Arpi16294347 : La differenza Renzi fa una conferenza in un Paese straniero, non democratico. D’Alema fa da intermediario per vende… - LucaGhislo : @RobertoArduini1 Soprattutto le continue critiche spesso vuote di contenuti. Non discuto il fatto che si può critic… - CaloMattia : @marifcinter quanto sarà scontato che a fine partita gosens o sarà sommerso dalle critiche o diventerà il nuovo marcelo ? - piucheperfetto : @themisfitsclass -immaginati farci un concerto sopra. Non resta che sperare che queste persone imparino dalle criti… -