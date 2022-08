Dal Tottenham offerta monstre per Zaniolo: la posizione della Roma (Di domenica 7 agosto 2022) La telenovela Zaniolo-Roma non sembrerebbe terminare. Da inizio mercato in zona partenti si è fatto il nome di Nicolò Zaniolo e si è creata una coltre di incertezza che regna tutt’oggi. Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte vorrebbe fortemente portare l’attaccante a Londra, sponda Tottenham. Sempre secondo la fonte, il Ds degli Spurs, Fabio Paratici, avrebbe incontrato nei passati giorni il Gm della Roma Tiago Pinto. Zaniolo Tottenham Roma Argomento dell’incontro ovviamente Zaniolo, ma si è fatto anche il nome di Tanganga. Per Zaniolo, Paratici avrebbe avanzato un’offerta di 55 milioni di euro, ma si sarebbe subito presentato uno scoglio: Jose Mourinho. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) La telenovelanon sembrerebbe terminare. Da inizio mercato in zona partenti si è fatto il nome di Nicolòe si è creata una coltre di incertezza che regna tutt’oggi. Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte vorrebbe fortemente portare l’attaccante a Londra, sponda. Sempre secondo la fonte, il Ds degli Spurs, Fabio Paratici, avrebbe incontrato nei passati giorni il GmTiago Pinto.Argomento dell’incontro ovviamente, ma si è fatto anche il nome di Tanganga. Per, Paratici avrebbe avanzato un’di 55 milioni di euro, ma si sarebbe subito presentato uno scoglio: Jose Mourinho. ...

