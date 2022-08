Da discarica a giardinetto Ripulita dai volontari la villetta sottostante la chiesa della Collegiata

(Di domenica 7 agosto 2022) MONREALE – È stato ripulito dainell’arco delle ultime due settimane illa. Uno dei tanti interventi che imonrealesi sono soliti fare per la collettività. “Ci è stato chiesto dal rettore, padre Sebastiano Gaglio – spiega Piero Faraci -, e siamo stati ben lieti di dare decoro ad un’area che versava in condizioni pietose”. Faraci è stato collaborato da Carmelo Norcia, Silvana Lo Iacono e dai “ragazzi del parcheggio”, il gruppo di giovani messo su dalla Lo Iacono per distrarli dalle cattive tentazioni legate alla noia. E così sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti, tra lattine, bottiglie, ma anche escrementi umani, dato ...

