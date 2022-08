Covid oggi Italia, 26.662 contagi e 74 morti: bollettino 7 agosto 2022 (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 26.662 (35.004 ieri) i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 74 i morti (158 ieri). E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 166.481 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 16%, in crescita rispetto a ieri (15,3%). Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più rispetto a ieri. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 8.926 in calo (-97) rispetto al dato registrato ieri. Sono 1.094.956 le persone attualmente positive (-10.502). ... Leggi su italiasera (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 26.662 (35.004 ieri) ida coronavirus in, 6, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 74 i(158 ieri). E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione delo. Sono 166.481 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 16%, in crescita rispetto a ieri (15,3%). Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più rispetto a ieri. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 8.926 in calo (-97) rispetto al dato registrato ieri. Sono 1.094.956 le persone attualmente positive (-10.502). ...

