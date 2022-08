Covid oggi Emilia, 2.467 contagi e 6 morti: bollettino 7 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.467 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 agosto in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, inella regione si sono registrati 1.780.790 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 10.513 tamponi, di cui 3.950 molecolari e 6.563 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,8 anni. Si registrano 6 decessi che fanno salire il numero delle vittime nella Regione, dall’inizio dell’epidemia, a 17.623. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.467 i nuovida coronavirusinRomagna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, inella regione si sono registrati 1.780.790 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 10.513 tamponi, di cui 3.950 molecolari e 6.563 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,4%. L’età media dei nuovi positivi diè di 50,8 anni. Si registrano 6 decessi che fanno salire il numero delle vittime nella Regione, dall’inizio dell’epidemia, a 17.623. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 43 ...

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - Corriere : Covid, in Italia 26.662 nuovi casi e 74 morti. Positività al 16% Il bollettino - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. In Italia tasso di positività al 15,3%. Ancora 158 decessi. LIVE - telodogratis : Covid oggi Emilia, 2.467 contagi e 6 morti: bollettino 7 agosto - venti4ore : Covid, sono 100 i nuovi tamponi positivi oggi in provincia di Grosseto -