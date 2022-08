Covid, news. Bollettino: 35.004 nuovi casi e 158 morti. Tasso di positività al 15,3% (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 229.180. Calano i ricoveri ordinari (-374) e le terapie intensive (-15). Iss: quarte dosi vicine ai 2 milioni. Cala incidenza in tutte le età, la più altra fra 70enni Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 229.180. Calano i ricoveri ordinari (-374) e le terapie intensive (-15). Iss: quarte dosi vicine ai 2 milioni. Cala incidenza in tutte le età, la più altra fra 70enni

repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - repubblica : Cina, focolaio Covid in città-resort. Bloccati 80mila turisti: potranno partire solo dopo 5 test negativi in 7 gior… - gparagone : #Italexit in Parlamento per chiedere una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia.… - ParliamoDiNews : Bollettino Covid Italia e Lombardia di oggi sabato 6 agosto: 35.004 contagi e 158 decessi - Cronaca #bollettino… - erraniemaldi : RT @repubblica: L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano -