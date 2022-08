Covid Italia: il bollettino di oggi 7 agosto - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 7 agosto 2022) Ultim'ora Roma, 7 agosto 2022 - Il bollettino Covid di oggi : sono 26.662 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.004. Le vittime ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Ultim'ora Roma, 72022 - Ildi: sono 26.662 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 35.004. Le vittime ...

fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - fisco24_info : Covid, ultime notizie. In Italia 26.662 nuovi casi e 74 morti: I dati del ministero della Sanità elaborati sulla ba… - sue_sue212 : @Mana_RD @milaunicoamore Ho fatto la stessa cosa sempre. E da 3 settimane lo sto facendo all'estero che del covid h… -