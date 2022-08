Covid (bollettino 7 agosto), 26.662 nuovi contagi e 74 vittime (Di domenica 7 agosto 2022) Netto calo dei casi di Covid 19 in Italia: sono 26.662 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, con un ulteriore flessione rispetto ai 35.004 registrati ieri. Crolla a 74 anche il numero dei morti (contro i 158 di ieri), cifra che fa salire a 173.136 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 166.481 tamponi processati) sale al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Quanto alla pressione sul sistema ospedaliero, il numero dei ricoveri in terapia intensiva sale a 342 (6 più di ieri) mentre risultano in diminuzione i posti letto occupati nei reparti ordinari: 8.926 in tutto con 102 ricoverati in meno nel giro di 24 ore. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) Netto calo dei casi di19 in Italia: sono 26.662accertati nelle ultime 24 ore, con un ulteriore flessione rispetto ai 35.004 registrati ieri. Crolla a 74 anche il numero dei morti (contro i 158 di ieri), cifra che fa salire a 173.136 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.Secondo quanto emerge dalquotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 166.481 tamponi processati) sale al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Quanto alla pressione sul sistema ospedaliero, il numero dei ricoveri in terapia intensiva sale a 342 (6 più di ieri) mentre risultano in diminuzione i posti letto occupati nei reparti ordinari: 8.926 in tutto con 102 ricoverati in meno nel giro di 24 ore.

