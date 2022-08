Covid, 3.145 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: a Bergamo 349 casi (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 3.145 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I DATI Milano: 1.110.154 (745) Brescia: 425.595 (507) Monza e della Brianza: 307.917 (253) Varese: 306.086 (235) Bergamo: 265.242 (349) Como: 205.590 (179) Pavia: 184.392 (207) Mantova: 145.642 (180) Cremona: 112.753 (141) Lecco: 102.182 (96) Lodi: 73.592 (80) Sondrio: 55.816 (88) A LIVELLO NAZIONALE Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di sabato 6 agosto. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% rispetto al giorno precedente. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 3.145 idi19 riscontrati24 ore in Lombardia. I DATI Milano: 1.110.154 (745) Brescia: 425.595 (507) Monza e della Brianza: 307.917 (253) Varese: 306.086 (235): 265.242 (349) Como: 205.590 (179) Pavia: 184.392 (207) Mantova: 145.642 (180) Cremona: 112.753 (141) Lecco: 102.182 (96) Lodi: 73.592 (80) Sondrio: 55.816 (88) A LIVELLO NAZIONALE Sono 26.662 idaregistrati24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di sabato 6 agosto. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% rispetto al giorno precedente. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, ...

