Courmayeur senz'acqua, l'ira dei turisti: 'Nessuno ci ha avvisato'. Finite le scorte nei supermercati (Di domenica 7 agosto 2022) Courmayeur senz'acqua dopo la frana di venerdì sera in Val Ferret, e scoppia l'ira dei turisti che accusano: 'Nessuno ci ha avvisati'. Dopo che la frana ha danneggiato l'acquedotto comunale, sono in ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022)dopo la frana di venerdì sera in Val Ferret, e scoppia l'ira deiche accusano: 'ci ha avvisati'. Dopo che la frana ha danneggiato l'acquedotto comunale, sono in ...

daniele_barile : Afa incendi temporali courmayeur senz'acqua caldo torrido traffico da bo... - infoitinterno : Frana in Val Ferret danneggia l’acquedotto: Courmayeur senz'acqua - infoitinterno : Maltempo al Nord, in Val Ferret frana danneggia acquedotto e lascia Courmayeur senz'acqua - fisco24_info : Scatta l'esodo per le vacanze, assalto ai traghetti e voli pieni: Traffico intenso su strade e autostrade, code a G… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #maltempo al Nord, in Val Ferret frana danneggia acquedotto e lascia #courmayeur senz'acqua -