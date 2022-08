Courmayeur senz' acqua | il sindaco | Acquedotto riparato entro lunedì

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 7 agosto 2022)resta ancoraa causa della caduta della frana in Val Ferret, avvenuta venerdì sera, che ha danneggiato l'comunale. I lavori procedono, ma oltre alle frazioni di Entrèves, La Palude e il Villair anche in altre zone del paese da questa mattina manca l'. Numerosi i disagi e proteste, non solo per i residenti, ma anche per gli albergatori e i ristoratori. Il comune diha fatto sapere che i lavori procedono in maniera celere, e, salvo imprevisti causati dal maltempo,8 agosto in giornata la situazione dovrebbe tornare a una graduale normalità.