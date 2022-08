Courmayeur senza acqua potabile a causa della frana in Val Ferret. I turisti: “Nera e piena di terra, rifornimenti con autobotti” (Di domenica 7 agosto 2022) “L’auspicio è di consentire una graduale e parziale ripresa del servizio di fornitura dell’acqua da domani, lunedì. acqua che dovrà essere bollita”. Lo si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Courmayeur, che da venerdì è senza acqua a causa della caduta della frana in Val Ferret: a subire danni è stato proprio l’acquedotto comunale. Il problema riguarda le frazioni di Entrèves, La Palude e il Villair, oltre ad altre zone del paese. Numerosi i disagi e proteste, non solo per i residenti, ma anche per gli albergatori e i ristoratori. Il comune di Courmayeur ha fatto sapere che i lavori procedono, e, salvo imprevisti causati dal maltempo (nel pomeriggio sono previsti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “L’auspicio è di consentire una graduale e parziale ripresa del servizio di fornitura dell’da domani, lunedì.che dovrà essere bollita”. Lo si legge in una nota dell’amministrazione comunale di, che da venerdì ècadutain Val: a subire danni è stato proprio l’acquedotto comunale. Il problema riguarda le frazioni di Entrèves, La Palude e il Villair, oltre ad altre zone del paese. Numerosi i disagi e proteste, non solo per i residenti, ma anche per gli albergatori e i ristoratori. Il comune diha fatto sapere che i lavori procedono, e, salvo imprevistiti dal maltempo (nel pomeriggio sono previsti ...

