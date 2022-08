"Cosa saranno costretti a fare": Gallera inchioda i transfughi di Forza Italia (Di domenica 7 agosto 2022) Tra i papabili per un posto a Roma, nelle file di Forza Italia c'è anche Giulio Gallera, ex assessore regionale alla Sanità. Liberale fin dai tempi del liceo, l'attuale consigliere regionale è pronto a fare le valigie per la capitale. «Io ho dato la mia disponibilità». Gallera, mi scusi ma lei è ancora in Forza Italia? Chiediamo perché nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato ora alla Lega, ora a Fratelli d'Italia... «Tutti rumors falsi e infondati. Da ragazzo ero iscritto al partito Liberale. Quando si è sciolto ho aderito a Forza Italia che è la mia casa e non ho mai avuto intenzione di cambiare». Che pensa di quelli che se ne sono andati per fare il "grande centro" e adesso si trovano in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Tra i papabili per un posto a Roma, nelle file dic'è anche Giulio, ex assessore regionale alla Sanità. Liberale fin dai tempi del liceo, l'attuale consigliere regionale è pronto ale valigie per la capitale. «Io ho dato la mia disponibilità»., mi scusi ma lei è ancora in? Chiediamo perché nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato ora alla Lega, ora a Fratelli d'... «Tutti rumors falsi e infondati. Da ragazzo ero iscritto al partito Liberale. Quando si è sciolto ho aderito ache è la mia casa e non ho mai avuto intenzione di cambiare». Che pensa di quelli che se ne sono andati peril "grande centro" e adesso si trovano in una ...

