Corsport: il Psg vuole Fabian, 25 milioni è il prezzo giusto. Nell’affare rientra Navas al Napoli (Di domenica 7 agosto 2022) Fabian Ruiz al Psg e Keylor Navas a Napoli. Ecco cosa scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg, lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l’altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare. La trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol. Il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo. Due più due? Spesso fa quattro, certo: il club azzurro tratta Navas da un po’. Il costaricano Keylor Navas, 35 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022)Ruiz al Psg e Keylor. Ecco cosa scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:è pronto a partire: loil Psg, lo tratta il Paris e offre più o meno 25tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l’altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare. La trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia ilsia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol. Il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo. Due più due? Spesso fa quattro, certo: il club azzurro trattada un po’. Il costaricano Keylor, 35 ...

