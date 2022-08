Corsport: il nuovo Napoli ha un’anima ma è poco lucido e poco incisivo negli ultimi 25 metri (Di domenica 7 agosto 2022) Il Corriere dello Sport fa un’analisi del precampionato del Napoli al termine di Napoli-Espanyol di ieri finita 0-0. A firma Fabio Mandarini Quella rivoluzionata dal mercato che Spalletti sta provando a plasmare dal 9 luglio, e dunque da quasi un mese, ha di certo un’anima, un piglio venuto fuori anche ieri al cospetto dei tostissimi catalani. Però, beh, ci sono dei però ravvisati lungo l’intero arco del periodo a Castel di Sangro. Delle cose da rivedere, sulle quali lavorare ancora un bel po’: la rifinitura resta intermittente e la finalizzazione poco lucida. poco incisiva. Il pallone viaggia con un certa intensità, sì, ma negli ultimi venticinque-trenta metri la storia si complica: Fabian mancherà, e a maggior ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Il Corriere dello Sport fa un’analisi del precampionato delal termine di-Espanyol di ieri finita 0-0. A firma Fabio Mandarini Quella rivoluzionata dal mercato che Spalletti sta provando a plasmare dal 9 luglio, e dunque da quasi un mese, ha di certo, un piglio venuto fuori anche ieri al cospetto dei tostissimi catalani. Però, beh, ci sono dei però ravvisati lungo l’intero arco del periodo a Castel di Sangro. Delle cose da rivedere, sulle quali lavorare ancora un bel po’: la rifinitura resta intermittente e la finalizzazionelucida.incisiva. Il pallone viaggia con un certa intensità, sì, maventicinque-trentala storia si complica: Fabian mancherà, e a maggior ...

napolista : Corsport: il nuovo Napoli ha un’anima ma è poco lucido e poco incisivo negli ultimi 25 metri La squadra non si è t… - napolista : Corsport: per Raspadori il Sassuolo ha chiesto 42 milioni più le commissioni Il Napoli offre 25-20 milioni. Non è… - StefaniaStefyss : RT @LucaFioretti13: Nicolò #Fagioli è a un passo dal rinnovo con la #Juventus. Nuovo incontro fissato per la prossima settimana per arrivar… - andreamusso97 : RT @LucaFioretti13: Nicolò #Fagioli è a un passo dal rinnovo con la #Juventus. Nuovo incontro fissato per la prossima settimana per arrivar… - yassa9898 : RT @LucaFioretti13: Nicolò #Fagioli è a un passo dal rinnovo con la #Juventus. Nuovo incontro fissato per la prossima settimana per arrivar… -