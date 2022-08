Corriere dello Sport – Mertens e Torreira sono del Galatasaray

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-06 19:46:48 Arrivano conferme dal: L’attesa è finita in Turchia per l’approdo di Driese Lucasal. Il club di Istanbul, dopo aver pubblicato un post “cifrato” sul suo account Twitter che preludeva all’arrivo in serata dell’ex attaccante del Napoli e dell’ex centrocampista della Fiorentina, ha quindi diramato via social l’ufficialità di entrambe le operazioni.al, è ufficiale In ordine cronologico, il club turco ha pubblicato gli emoticon di una clessidra, di un sole (la bandiera dell’Uruguay) e di una lingua (l’esultanza di Dries), e ha postato il video di una schermata di un telefono con i vari fusi orari di Bruxelles, Milano e Istanbul, le varie tappe del volo ...