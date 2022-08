Coronavirus | sono 1 329 i nuovi casi Età media 54 anni Cinque i decessi

LaVeritaWeb : Nelle ultime settimane sono calate vertiginosamente le prescrizioni di pillole antivirali contro il coronavirus. - News_24it : LATINA – Sono 347 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina, registrati nei Comuni di Aprili… - News_24it : LATINA – Sono 347 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Latina, registrati nei Comuni di Aprili… - venti4ore : Covid, nel Livornese ci sono altri 148 nuovi casi - ekuonews : Coronavirus in Abruzzo, sono 1.034 i nuovi positivi con un decesso: Asl Teramo a +262 -

45.739( - 1155)gli attualmente positivi,420( - 2) le persone ricoverate in area non critica e 17(=) in terapia intensiva. Non siverificati decessi . Complessivamente8.876 le ...BOLOGNA " Domenica 7 agosto 2022 prosegue l'informazione sul canale Emiliaromagnanews24.it. Andiamo a vedere qualii dati dell'emergenzain Regione. Ieri siregistrati 2.713 nuovi positivi, 31 decessi, 47.287 attualmente positivi, 1.440 ricoverati in area medica, 43 ricoverati in terapia ...(Adnkronos) – Sono 1.329 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Con i nuovi casi registrati nelle ultime ...Continua il crollo dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti è sceso nuovamente al di sotto dei mille casi ( 962 per la precisione) a fronte di 1.649 guariti dal virus. Scen ...