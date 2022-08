Coronavirus | oggi in Italia 26 662 contagiati e 74 vittime

sologiuma : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 26.662 contagiati • 74 morti • 37.084 guariti +6 terapie intensive | -97 ricover… - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 7 agosto 2022: +1.034 nuovi positivi - ronzidante : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 26.662 contagiati • 74 morti • 37.084 guariti +6 terapie intensive | -97 ricover… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 26.662 contagiati • 74 morti • 37.084 guariti +6 terapie intensive | -97 ricover… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Italia, 26.662 contagi e 74 morti: bollettino 7 agosto 2022 ??Leggi di più su -

Gli italiani positivi alsono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.Come ogni giorno da ormai due anni e mezzo, il ministero della Salute ha reso noto il bollettino sullo stato delin Italia di, domenica 7 agosto 2022 . Tutti i dati aggiornati ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali. Bollettino Covid 7 agosto 2022: i dati ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.780.790 casi di positività, 2.467 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.513 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 35.004. Le ...