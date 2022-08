Coronavirus | 80mila turisti bloccati sull’isola cinese di Hainan

(Di domenica 7 agosto 2022) Ottantamilacinesi sono rimastinell'isola di, in Cina, dopo la scoperta di 483 casi dinella città balneare di Sanya, che conta oltre un milione di abitanti. La France Presse riferisc che le autortà locali hanno annullato tutti i voli e i treni locali in appicazione della politica "zero Covid" decisa da Pechino.

