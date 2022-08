Coronavirus, 74 morti e 26.662 nuovi contagi. Tasso di positività al 16,0% (+0,7%) (Di domenica 7 agosto 2022) Il bollettino del 7 agosto 2022 Sono 74 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 158). L’incremento porta a 173.136 il numero totale di vittime legate al Covid. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute indica 26.662 nuovi casi. Salgono quindi a 1.094.956 i positivi nel Paese, mentre sono oggi 21.313.427 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Nelle terapie intensive degli ospedali d’Italia si trovano 342 persone, 25 delle quali hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Sono invece 8.926 i positivi ricoverati nei reparti ordinari, mentre il numero di coloro attualmente in isolamento domiciliare raggiunge 1.085.688. Infine, arrivano a 20.045.335 i dimessi e guariti. Tamponi e ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Il bollettino del 7 agosto 2022 Sono 74 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 158). L’incremento porta a 173.136 il numero totale di vittime legate al Covid. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute indica 26.662casi. Salgono quindi a 1.094.956 i positivi nel Paese, mentre sono oggi 21.313.427 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali Nelle terapie intensive degli ospedali d’Italia si trovano 342 persone, 25 delle quali hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Sono invece 8.926 i positivi ricoverati nei reparti ordinari, mentre il numero di coloro attualmente in isolamento domiciliare raggiunge 1.085.688. Infine, arrivano a 20.045.335 i dimessi e guariti. Tamponi e ...

