Coppa Italia: Salernitana-Parma, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 agosto 2022) Scopriamo di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Parma, valida per il primo turno di Coppa Italia. La sfida inizierà alle ore 21 allo stadio Arechi. Arbitro dell'incontro sarà il signor Pezzuto di Lecce. La Salernitana si appresta ad iniziare la seconda stagione sotto la guida di Davide Nicola. La squadra del presidente Iervolino ha agguantato la salvezza all'ultima giornata, nel testa a testa con il Cagliari. L'obiettivo di questa stagione è mantenere ancora la massima serie, con meno affanno rispetto alla scorsa stagione. Per la gara di stasera i campani sono in piena emergenza, infatti sono diversi gli indisponibili tra le fila dei granata. Il Parma questa estate ha cambiato tecnico, per cercare di centrare la Serie A. Ora il nuovo ...

