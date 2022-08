Coppa Italia: Monza-Frosinone, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 agosto 2022) Il programma dei 32° di Coppa Italia prosegue anche in serata. Alle 21:15 scenderanno in campo Monza e Frosinone: dopo una veloce analisi sulle due squadre vi sveleremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo presso lo Stadio Brianteo. Il Monza, al momento, è la società Italiana più attiva sul mercato. Adriano Galliani ed il presidente Silvio Berlusconi stanno allestendo una squadra che nei programmi dovrebbe essere competitiva fin da subito nel massimo campionato. Questa sera Giovanni Stroppa non potrà mandare in campo tutti i nuovi arrivati ma l’undici iniziale non è niente male. Tra i pali ci sarà Cragno: il portiere ex Cagliari sarà difeso da Marlon, Ranocchia e Carlos Augusto. A centrocampo non ci sarà Pessina (non ancora disponibile) ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) Il programma dei 32° diprosegue anche in serata. Alle 21:15 scenderanno in campo: dopo una veloce analisi sulle due squadre vi sveleremo leche scenderanno in campo presso lo Stadio Brianteo. Il, al momento, è la societàna più attiva sul mercato. Adriano Galliani ed il presidente Silvio Berlusconi stanno allestendo una squadra che nei programmi dovrebbe essere competitiva fin da subito nel massimo campionato. Questa sera Giovanni Stroppa non potrà mandare in campo tutti i nuovi arrivati ma l’undici iniziale non è niente male. Tra i pali ci sarà Cragno: il portiere ex Cagliari sarà difeso da Marlon, Ranocchia e Carlos Augusto. A centrocampo non ci sarà Pessina (non ancora disponibile) ...

