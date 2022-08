Coppa Italia: il Verona perde in casa 4-1 col Bari ed è eliminato (Di domenica 7 agosto 2022) Il Verona – avversario del Napoli il 15 agosto alla prima giornata di campionato – è stato sonoramente sconfitto dal Bari in Coppa Italia. Gli scaligeri sono stati battuti 4-1 dalla formazione di Serie B ed erano persino passati in vantaggio con Kevin Lasagna dopo 16 minuti. La reazione dei pugliesi è stata determinata. In gol sono andati Folorunsho e poi una tripletta di Cheddira di cui uno su rigore. Al 69esimo, sul punteggio di 1-3, il Verona è rimasto in dieci per l’espulsione di Faraoni. La squadra di Cioffi ha giocato con la seguente formazione: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (24? Magnani, 46? Amione); Faraoni Tameze (71? Barak), Hongla, Ilic, Lazovic; Henry (60? Piccoli), Lasagna (71? Djuric). Il Bari invece è stato schierato così da Mignani: Caprile; Pucino, Di Cesare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Il– avversario del Napoli il 15 agosto alla prima giornata di campionato – è stato sonoramente sconfitto dalin. Gli scaligeri sono stati battuti 4-1 dalla formazione di Serie B ed erano persino passati in vantaggio con Kevin Lasagna dopo 16 minuti. La reazione dei pugliesi è stata determinata. In gol sono andati Folorunsho e poi una tripletta di Cheddira di cui uno su rigore. Al 69esimo, sul punteggio di 1-3, ilè rimasto in dieci per l’espulsione di Faraoni. La squadra di Cioffi ha giocato con la seguente formazione: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (24? Magnani, 46? Amione); Faraoni Tameze (71? Barak), Hongla, Ilic, Lazovic; Henry (60? Piccoli), Lasagna (71? Djuric). Ilinvece è stato schierato così da Mignani: Caprile; Pucino, Di Cesare ...

