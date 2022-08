Coppa Italia calcio: colpaccio Bari a Verona, l’Ascoli elimina il Venezia, sigillo casalingo del Monza (Di domenica 7 agosto 2022) Proseguono i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023 di calcio. colpaccio del Bari che ha travolto il Verona con un secco 4-1: gli scaligeri sono passati in vantaggio al 16? grazie alla rete di Lasagna, ma poi gli ospiti hanno ribaltato il punteggio con Folorunsho e con la superba tripletta di Cheddira. I pugliesi affronteranno il Parma nei sedicesimi di finale, visto che i ducali si sono imposti sul campo della Salernitana con un secco 2-0 propiziato dai gol di Camara e Mihaila nella ripresa. l’Ascoli ha espugnato Venezia per 3-2 al termine di una partita pazza: i marchigiani volano sul 2-0 grazie ai sigilli di Saric e Falzerano, ma Mikaelsson firma una doppietta nel giro di due minuti e pareggia allo scadere. Nel recupero, però, un ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Proseguono i trentaduesimi di finale della2022-2023 didelche ha travolto ilcon un secco 4-1: gli scaligeri sono passati in vantaggio al 16? grazie alla rete di Lasagna, ma poi gli ospiti hanno ribaltato il punteggio con Folorunsho e con la superba tripletta di Cheddira. I pugliesi affronteranno il Parma nei sedicesimi di finale, visto che i ducali si sono imposti sul campo della Salernitana con un secco 2-0 propiziato dai gol di Camara e Mihaila nella ripresa.ha espugnatoper 3-2 al termine di una partita pazza: i marchigiani volano sul 2-0 grazie ai sigilli di Saric e Falzerano, ma Mikaelsson firma una doppietta nel giro di due minuti e pareggia allo scadere. Nel recupero, però, un ...

