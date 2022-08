Coppa Italia 2022/2023, tabellone sedicesimi di finale: tutti gli accoppiamenti (Di domenica 7 agosto 2022) Si fa sul serio in Coppa Italia 2022/2023. Dopo il turno preliminare, entreranno in scena le squadre di Serie A nei trentaduesimi che vede di scena formazioni di Serie C e di Serie B. Vediamo adesso quali saranno le sfide che potremmo vedere nei futuri sedicesimi, con le squadre che accederanno al turno successivo. Ecco il tabellone: sedicesimi (1) BARI vs PARMA (2) SPEZIA vs BRESCIA (5) Vincente Bologna/Cosenza vs CAGLIARI (6) MONZA vs UDINESE (3) Vincente Sassuolo-Modena vs vincente Cremonese/Ternana (4) SPAL vs vincente Genoa/Benevento (7) SAMPDORIA vs ASCOLI (8) CITTADELLA vs TORINO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Si fa sul serio in. Dopo il turno preliminare, entreranno in scena le squadre di Serie A nei trentaduesimi che vede di scena formazioni di Serie C e di Serie B. Vediamo adesso quali saranno le sfide che potremmo vedere nei futuri, con le squadre che accederanno al turno successivo. Ecco il(1) BARI vs PARMA (2) SPEZIA vs BRESCIA (5) Vincente Bologna/Cosenza vs CAGLIARI (6) MONZA vs UDINESE (3) Vincente Sassuolo-Modena vs vincente Cremonese/Ternana (4) SPAL vs vincente Genoa/Benevento (7) SAMPDORIA vs ASCOLI (8) CITTADELLA vs TORINO SportFace.

gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - gippu1 : Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad… - IFTVofficial : Venezia vs @ascolicalciofc in the Coppa Italia was WILDDDD ?????? 31’ Venezia 0-1 Ascoli 71’ Venezia 0-2 Ascoli 88’ V… - tuttoatalanta : La Salernitana stecca la Coppa Italia, è subito fuori contro il Parma che vince 2-0 - TUTTOB1 : Coppa Italia, Salernitana-Parma 0-2 al 90': Camara e Mihaila affondano i granata -