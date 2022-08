Coppa Italia 2022/2023, clamoroso trionfo del Bari a Verona: l’Hellas sprofonda (Di domenica 7 agosto 2022) l’Hellas Verona di Cioffi è crollato al cospetto del Bari attraverso il risultato di 1-4, nella circostanza dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Prestazione tutto fuorché convincente degli scaligeri, con i pugliesi invece gradualmente travolgenti in fase offensiva. Scaligeri in vantaggio al 16? grazie a un guizzo offensivo da rapinatore d’area di rigore da parte di Lasagna; l’ex attaccante dall’Udinese ha raccolto i frutto di una combinazione interessante tra Lazovic e Henry, con il primo in versione assistman e l’altro ottimo nell’impensierire il portiere avversario di testa. Tap-in con destro schiacciato sul suolo di Lasagna, che ha beffato Caprile per l’1-0 veneto. Reazione di carattere e pareggio ospite con Folorunsho; lesto nel ribadire in ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022)di Cioffi è crollato al cospetto delattraverso il risultato di 1-4, nella circostanza dei trentaduesimi di finale della. Prestazione tutto fuorché convincente degli scaligeri, con i pugliesi invece gradualmente travolgenti in fase offensiva. Scaligeri in vantaggio al 16? grazie a un guizzo offensivo da rapinatore d’area di rigore da parte di Lasagna; l’ex attaccante dall’Udinese ha raccolto i frutto di una combinazione interessante tra Lazovic e Henry, con il primo in versione assistman e l’altro ottimo nell’impensierire il portiere avversario di testa. Tap-in con destro schiacciato sul suolo di Lasagna, che ha beffato Caprile per l’1-0 veneto. Reazione di carattere e pareggio ospite con Folorunsho; lesto nel ribadire in ...

