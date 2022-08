Contributi fino a 25.000 euro per ripopolare le zone di montagna - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Una legge per contrastare lo spopolamento della montagna, approvata a marzo, e un bando in uscita a settembre per sostenere le imprese che ci lavorano: la Regione ha annunciato la nuova misura che ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Una legge per contrastare lo spopolamento della, approvata a marzo, e un bando in uscita a settembre per sostenere le imprese che ci lavorano: la Regione ha annunciato la nuova misura che ...

Nazione_Prato : Contributi fino a 25.000 euro per ripopolare le zone di montagna - Qualenergiait : Mims, #contributi fino a 3.500 euro per il retrofit elettrico dei veicoli - mttdmn : @PAOLARAVERA4 @SuperErmy vai in pensione se hai pagato i contributi per andarci. se no niente pensione. perché chi… - alexseg87 : @miciomui @michele101175 @ItsKJ5 @MadameA02 Certo, mio padre è andato a 43 anni di contributi e non ancora sessante… - CittaCastello : Contributi economici per le famiglie numerose con almeno quattro figli: domande da oggi fino al 4 settembre -