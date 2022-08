Contra – La parte avversa: trama e cast del film in onda il 7 agosto su Canale 5 (Di domenica 7 agosto 2022) Contra – La parte avversa è un film tedesco, remake di una pellicola francese, che andrà in onda il 7 agosto su Canale 5 alle ore 21:30. Contra – La parte avversa: curiosità sul film in onda il 7 agosto su Canale 5 Contra – La parte avversa è un film tedesco che si configura come il remake della pellicola francese Quasi nemici – L’importante è avere ragione del 2017, diretto da Yvan Attal e con protagonisti Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Il remake tedesco, invece, è stato diretto da Sönke Wortmann mentre la sceneggiatura è stata scritta da Doron Wisotzky. Per il regista Wortmann, si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 agosto 2022)– Laè untedesco, remake di una pellicola francese, che andrà inil 7su5 alle ore 21:30.– La: curiosità sulinil 7su– Laè untedesco che si configura come il remake della pellicola francese Quasi nemici – L’importante è avere ragione del 2017, diretto da Yvan Attal e con protagonisti Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Il remake tedesco, invece, è stato diretto da Sönke Wortmann mentre la sceneggiatura è stata scritta da Doron Wisotzky. Per il regista Wortmann, si ...

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda la prima tv del film #ContraLaParteAvversa - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:21) Contra - La parte avversa (Film) #StaseraInTV 07/08/2022 #PrimaSerata #contra-laparteavversa @social_mediaset #Canale5 - GuidaTVPlus : 07-08-2022 21:15 #Canale5 Contra - La parte avversa - PrimaTv #Commedia #Film #StaseraInTV - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda la prima tv del film #ContraLaParteAvversa - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la prima tv del film #ContraLaParteAvversa -