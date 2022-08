Conte contro Letta dopo la chiusura delle alleanze di centrosinistra: “La Costituzione non si difende con le ammucchiate” (Di domenica 7 agosto 2022) Conte contro Letta dopo la chiusura delle alleanze di centrosinistra con i Verdi, Sinistra Italiana e Impegno Civico. Il presidente del M5S ha Contestato la recente “ammucchiata” promossa dal PD nel tentativo di battere alle urne Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra. Conte contro Letta: “La Costituzione non si difende con le ammucchiate” Ha tenuto banco per mesi il progetto del campo largo che, alle prossime elezioni politiche, avrebbe dovuto vedere il Movimento 5 Stelle allearsi con il Partito Democratico di Enrico Letta per dare vita a una solida alternativa alla coalizione di centrodestra. Il sodalizio tra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 agosto 2022)ladicon i Verdi, Sinistra Italiana e Impegno Civico. Il presidente del M5S hastato la recente “ammucchiata” promossa dal PD nel tentativo di battere alle urne Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra.: “Lanon sicon le” Ha tenuto banco per mesi il progetto del campo largo che, alle prossime elezioni politiche, avrebbe dovuto vedere il Movimento 5 Stelle allearsi con il Partito Democratico di Enricoper dare vita a una solida alternativa alla coalizione di centrodestra. Il sodalizio tra ...

