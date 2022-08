Confronto e formazione: così l'Italia fa scuola anche fra gli under (Di domenica 7 agosto 2022) L’aggiunta di tornei ITF under 18, la riforma ai campionati Italiani under 16 (con la novità della categoria under 15) e un’attività senza sosta e sempre più capillare. Sono alcuni dei punti cardine dello sviluppo del settore tecnico, diventato un punto di riferimento su scala globale anche a livello giovanile Leggi su federtennis (Di domenica 7 agosto 2022) L’aggiunta di tornei ITF18, la riforma ai campionatini16 (con la novità della categoria15) e un’attività senza sosta e sempre più capillare. Sono alcuni dei punti cardine dello sviluppo del settore tecnico, diventato un punto di riferimento su scala globalea livello giovanile

ALisimberti : RT @MinutemanItaly: @Medeapm 30 anni fa si usciva da licei ed università molto più preparati. Ed il confronto con estero era a nostro favor… - Paoloboi69 : RT @crocerossa: ?? Tornano le Gare Nazionali CRI di Primo Soccorso. Un'occasione importante per ritrovarsi e vivere insieme momenti di conf… - rosariovalastro : RT @crocerossa: ?? Tornano le Gare Nazionali CRI di Primo Soccorso. Un'occasione importante per ritrovarsi e vivere insieme momenti di conf… - MinutemanItaly : @Medeapm 30 anni fa si usciva da licei ed università molto più preparati. Ed il confronto con estero era a nostro f… - CriMiles : RT @crocerossa: ?? Tornano le Gare Nazionali CRI di Primo Soccorso. Un'occasione importante per ritrovarsi e vivere insieme momenti di conf… -