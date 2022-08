Come i leader hanno gestito la crisi per la guerra in Ucraina? Per gli Europei Draghi meglio di Von Der Leyen e Sanchez – Il sondaggio (Di domenica 7 agosto 2022) Non sono generosi i voti concessi dagli Europei ai leader mondiali a proposito della gestione della crisi legata alla guerra in Ucraina. Lo dimostra un recente sondaggio di Euroskopia, pubblicato da El Mundo, ha indagato Come i cittadini di nove Paesi Ue valutino la capacità di affrontare la crisi legata all’invasione russa in Ucraina dei principali leader mondiali. A dominare la classifica è proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A seguire c’è poi il presidente francese Emmanuel Macron al secondo posto, e Joe Biden che chiude il podio. L’Italia non è da meno, con l’attuale presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, che guadagna il quarto posto, nonostante non raggiunga la ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Non sono generosi i voti concessi dagliaimondiali a proposito della gestione dellalegata allain. Lo dimostra un recentedi Euroskopia, pubblicato da El Mundo, ha indagatoi cittadini di nove Paesi Ue valutino la capacità di affrontare lalegata all’invasione russa indei principalimondiali. A dominare la classifica è proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A seguire c’è poi il presidente francese Emmanuel Macron al secondo posto, e Joe Biden che chiude il podio. L’Italia non è da meno, con l’attuale presidente del Consiglio dimissionario, Mario, che guadagna il quarto posto, nonostante non raggiunga la ...

