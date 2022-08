"Come Biden negli Usa": sconcertante Emanuele Fiano, pur di difendere il Pd... (Di domenica 7 agosto 2022) Lo sentite il rumore delle unghie sugli specchi? Ecco, potremmo sintetizzare con quest'immagine il sentiment che si è percepito in studio a Controcorrente - il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto - quando Emanuele Fiano ha provato in un qualche modo a giustificare la grande accozzaglia che stanno mettendo insieme Pd ed Enrico Letta (Calenda, comunisti, Verdi, Di Maio e compagnia cantante...). Enrico Letta nel tentativo disperato di "non perdere" le elezioni contro il centrodestra, se ne frega del programma e dispensa seggi: ad oggi Pd dovrebbe presentarsi nel 58% dei collegi uninominali, il 24% dovrebbe essere destinato a esponenti di Azione-+Europa, il 14 a Verdi e Sinistra italiana, il 4% a Impegno civico. Questo il frutto dell'accozzaglia di cui, Come detto, ha parlato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Lo sentite il rumore delle unghie sugli specchi? Ecco, potremmo sintetizzare con quest'immagine il sentiment che si è percepito in studio a Controcorrente - il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 6 agosto - quandoha provato in un qualche modo a giustificare la grande accozzaglia che stanno mettendo insieme Pd ed Enrico Letta (Calenda, comunisti, Verdi, Di Maio e compagnia cantante...). Enrico Letta nel tentativo disperato di "non perdere" le elezioni contro il centrodestra, se ne frega del programma e dispensa seggi: ad oggi Pd dovrebbe presentarsi nel 58% dei collegi uninominali, il 24% dovrebbe essere destinato a esponenti di Azione-+Europa, il 14 a Verdi e Sinistra italiana, il 4% a Impegno civico. Questo il frutto dell'accozzaglia di cui,detto, ha parlato ...

