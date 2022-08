sportli26181512 : Colpo Bari: Cheddira elimina il Verona. L'Ascoli beffa il Venezia sul finale: Colpo Bari: Cheddira elimina il Veron… - LeBombeDiVlad : ?? #Bari a caccia di un attaccante ?? #DeLaurentiis prova il grande colpo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - Telebari : Furti a Bari, nel mirino dei ladri finiscono NYX e Mostofiore: doppio colpo nella notte. “È allarme sicurezza” -… - qui_si : MERCATO – Giovinco, colpo Catania. Di Bari (D.S. Juve Stabia): “Offerta importantissima degli etnei”: ??… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Il #Bari lavora a un grande colpo per l’attacco: nel mirino c’è Christian #Gytkjaer del #Monza. Contatti già avviati con l’… -

Puglia

esterno delal Bentegodi. I biancorossi superano 1 - 4 il Verona di Cioffi: al 45' sono avanti con Folorunsho e Cheddira, di Lasagna l'unico gol gialloblù. Nella ripresa l'attaccante ...esterno dell'Hermanos Colmenares, 2 - 1 sul Caracas per la Primera Division in Venezuela ...00 Toftir - Skala Itrottarfelag 16:00 ITALIA COPPA ITALIA Venezia - Ascoli 17:45 Verona -18:00 ... Incidente sulla statale tra Taranto e Bari: muore sul colpo ragazza di 23anni Crollo in Coppa Italia per il Verona, che viene eliminato dal Bari: 4-1 al Bentegodi ... infilando, al 16’, il colpo che dà il vantaggio all’Hellas, ribattendo la respinta di Caprile sul ...Incidente SS 100 Taranto-Bari: a San Basilio a Mottola muore una ragazza di 23 anni originaria di San Michele di Bari.