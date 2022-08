Ciclismo, Lorenzo Rota vince il Giro di Repubblica Ceca. Colleoni sul podio (Di domenica 7 agosto 2022) Lorenzo Rota ha vinto il Giro di Repubblica Ceca. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert si è imposto nella classifica generale di questa breve corsa a tappe (quattro frazioni in programma, le due centrali decisamente impegnative in montagna). Due giorni fa, in occasione dell’arrivo in salita a Pustevny, aveva conquistato il suo primo successo in carriera da professionista, oggi il 27enne ha messo le mani sulla graduatoria. Il lombardo, quest’anno secondo nella tappa di Genova al Giro d’Italia e anche ai Campionati Italiani, ha concluso l’ultima tappa in terza posizione alle spalle del francese Alexis Guerin e del ceco Michael Kukrle. A salire sul podio con lui sono stati il danese Anthon Charming (Uno-X Pro Cycling Team) e Kevin Colleoni (Team ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)ha vinto ildi. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert si è imposto nella classifica generale di questa breve corsa a tappe (quattro frazioni in programma, le due centrali decisamente impegnative in montagna). Due giorni fa, in occasione dell’arrivo in salita a Pustevny, aveva conquistato il suo primo successo in carriera da professionista, oggi il 27enne ha messo le mani sulla graduatoria. Il lombardo, quest’anno secondo nella tappa di Genova ald’Italia e anche ai Campionati Italiani, ha concluso l’ultima tappa in terza posizione alle spalle del francese Alexis Guerin e del ceco Michael Kukrle. A salire sulcon lui sono stati il danese Anthon Charming (Uno-X Pro Cycling Team) e Kevin(Team ...

bikenewsPhoto : RT @ACCPI1946: Prima vittoria da professionista per Lorenzo #Rota, che si aggiudica la seconda tappa del #SazkaTour ???? #ciclismo #ciclismoi… - stefanozana : RT @ACCPI1946: Prima vittoria da professionista per Lorenzo #Rota, che si aggiudica la seconda tappa del #SazkaTour ???? #ciclismo #ciclismoi… - robertoinnocen9 : RT @ACCPI1946: Prima vittoria da professionista per Lorenzo #Rota, che si aggiudica la seconda tappa del #SazkaTour ???? #ciclismo #ciclismoi… - LucaBardiani : RT @ACCPI1946: Prima vittoria da professionista per Lorenzo #Rota, che si aggiudica la seconda tappa del #SazkaTour ???? #ciclismo #ciclismoi… - ACCPI1946 : Prima vittoria da professionista per Lorenzo #Rota, che si aggiudica la seconda tappa del #SazkaTour ???? #ciclismo… -