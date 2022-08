Chubais dimesso da ospedale Olbia, riabilitazione in Germania (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex fedelissimo di Vladimir Putin, l’economista e politico russo Anatoly Chubais, è stato dimesso dal Mater Olbia Hospital, in Sardegna, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per sintomi compatibili con la sindrome di Guillain Barré. Lo riferisce Nexta spiegando che Chubais proseguirà la sua riabilitazione in un ospedale della Germania. Una fonte a conoscenza della vicenda ha confermato all’agenzia di stampa russa Tass che Chubais “sta meglio” e che, all’uscita dal Mater Olbia, i carabinieri lo hanno scortato all’aeroporto, da dove è partito per la Germania, dove inizierà la riabilitazione”, ha detto. Secondo la fonte, “gli esperti promettono entro poche settimane di ripristinare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex fedelissimo di Vladimir Putin, l’economista e politico russo Anatoly, è statodal MaterHospital, in Sardegna, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per sintomi compatibili con la sindrome di Guillain Barré. Lo riferisce Nexta spiegando cheproseguirà la suain undella. Una fonte a conoscenza della vicenda ha confermato all’agenzia di stampa russa Tass che“sta meglio” e che, all’uscita dal Mater, i carabinieri lo hanno scortato all’aeroporto, da dove è partito per la, dove inizierà la”, ha detto. Secondo la fonte, “gli esperti promettono entro poche settimane di ripristinare ...

