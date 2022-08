Chiara Ferragni: la mamma è un sogno per pochi, anche meglio della figlia! (Di domenica 7 agosto 2022) Chiara Ferragni, la mamma è un sogno per pochi e forse anche meglio della figlia! Ecco da chi hanno preso le tre sorelle. Chiara Ferragni è sicuramente uno dei volti più noti del mondo social, ma non solo; ormai da anni è un’affermata imprenditrice ed è conosciutissima in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con brand di fama internazionale. La mamma delle Ferragni è bellissima, eccola (foto: Instagram Valentina Ferragni).Continuamente al centro dell’attenzione, molto preso anche le due sorelle, Valentina e Francesca, hanno acquisito notorietà; soprattutto Valentina, che come la sorella opera nel mondo del ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 agosto 2022), laè unpere forseEcco da chi hanno preso le tre sorelle.è sicuramente uno dei volti più noti del mondo social, ma non solo; ormai da anni è un’affermata imprenditrice ed è conosciutissima in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con brand di fama internazionale. Ladelleè bellissima, eccola (foto: Instagram Valentina).Continuamente al centro dell’attenzione, molto presole due sorelle, Valentina e Francesca, hanno acquisito notorietà; soprattutto Valentina, che come la sorella opera nel mondo del ...

cmqfranci : adoro che ogni estate c’è il chiara ferragni incinta gate - mjllespjne : @snervare @126stelle j-ax quando il cane di chiara ferragni non ha il papillon di Vuitton - Vince08440165 : RT @freedomclubtk: Pagate lo stipendio a Marzullo da 40 anni, messo lì da De Mita. Però vi rode il culo per Chiara Ferragni e il ragazzet… - Princeps____ : RT @freedomclubtk: Pagate lo stipendio a Marzullo da 40 anni, messo lì da De Mita. Però vi rode il culo per Chiara Ferragni e il ragazzet… - PHidden : RT @freedomclubtk: Pagate lo stipendio a Marzullo da 40 anni, messo lì da De Mita. Però vi rode il culo per Chiara Ferragni e il ragazzet… -