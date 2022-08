Chi è Vittorio Garrone, futuro marito di Antonella Clerici? (Di domenica 7 agosto 2022) Ecco chi è Vittorio Garrone, futuro marito della conduttrice Antonella Clerici Nuovo gossip su Antonella Clerici, conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Stando a quanto rivelato dal settimanale Di più, sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone dopo cinque anni d’amore insieme. Secondo quanto riportato da GossipeTv, Vittorio le avrebbe fatto la proposta e il matrimonio dovrebbe avvenire nella prossima primavera. Nato a Genova il 27 aprile 1966, Vittorio Garrone è un imprenditore petroliere che risulta maggiore azionista della Erg, prima azienda che si occupa di energia eolica in Italia ed Europa. Dopo il conseguimento del diploma al liceo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 7 agosto 2022) Ecco chi èdella conduttriceNuovo gossip su, conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Stando a quanto rivelato dal settimanale Di più, sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagnodopo cinque anni d’amore insieme. Secondo quanto riportato da GossipeTv,le avrebbe fatto la proposta e il matrimonio dovrebbe avvenire nella prossima primavera. Nato a Genova il 27 aprile 1966,è un imprenditore petroliere che risulta maggiore azionista della Erg, prima azienda che si occupa di energia eolica in Italia ed Europa. Dopo il conseguimento del diploma al liceo ...

