Chi è Calenda? Un tuttologo sceso in politica: il profilo (Di domenica 7 agosto 2022) Se hai un nonno lombardo-valdese che ha il tuo stesso nome, ambasciatore a Tripoli nel 1969, ministro plenipotenziario in Libia, e una madre che si chiama Cristina Comencini, che è figlia di Luigi, l'altro nonno regista, non hai molte scelte. O ti ritiri nella tua tenuta, fai magari l'agricoltore, metti l'etichetta sul miele e sui pomodori Bio o accetti la sfida. Carlo Calenda ha fatto clic sulla seconda opzione: ha raccolto l'eredità genetica e ne ha fatto nutrimento per il suo smisurato ego. «Mio nonno è stato un modello per me, uomo tosto, caratteraccio ma colto e con un grandissimo senso delle istituzioni», raccontò in un'intervista, descrivendo il suo avo e in fondo anche se stesso. Per capire qualcosa di Carlo jr bisogna dunque partire da qui. Dal suo culto degli «antenati». Dal timore di deluderli, non reggere il confronto con il padre del padre, dalle sue ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Se hai un nonno lombardo-valdese che ha il tuo stesso nome, ambasciatore a Tripoli nel 1969, ministro plenipotenziario in Libia, e una madre che si chiama Cristina Comencini, che è figlia di Luigi, l'altro nonno regista, non hai molte scelte. O ti ritiri nella tua tenuta, fai magari l'agricoltore, metti l'etichetta sul miele e sui pomodori Bio o accetti la sfida. Carloha fatto clic sulla seconda opzione: ha raccolto l'eredità genetica e ne ha fatto nutrimento per il suo smisurato ego. «Mio nonno è stato un modello per me, uomo tosto, caratteraccio ma colto e con un grandissimo senso delle istituzioni», raccontò in un'intervista, descrivendo il suo avo e in fondo anche se stesso. Per capire qualcosa di Carlo jr bisogna dunque partire da qui. Dal suo culto degli «antenati». Dal timore di deluderli, non reggere il confronto con il padre del padre, dalle sue ...

Ettore_Rosato : Non ci può essere nessuna comunicazione con questa sinistra che ha imbarcato chi non ha mai sostenuto l’agenda Drag… - davidallegranti : Sono diverse ore che Calenda non twitta, ora chiamiamo Chi l’ha visto - raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - sassuolino : RT @Marsca8: @CarloCalenda @ItaliaViva No calenda....non puoi più permetterti di fare questi twitter. Adesso basta! Fai la tua strada ed a… - Luce_Roma : @EnricoLetta @europaverde_it @SI_sinistra Dovete avere il coraggio di dirle ste diversità. Io, per es. non voterò i… -