“Chi deve fare il vaccino”. Scoppia il caso della circolare ministeriale: discriminante (Di domenica 7 agosto 2022) Rischia di diventare un ‘caso', la circolare firmata dal dirigente generale del Ministero della Salute, Giovanni Rezza e che ha come oggetto: «Indicazioni ad interim sulla strategia vaccinale contro il vaiolo delle scimmie (Monkeypox)». Nella circolare vengono individuate le categorie ad alto rischio a cui verrà offerta la vaccinazione. Oltre al personale di laboratorio, la sorpresa - evidenzia l'Agi - arriva dalla seconda categoria e la circolare cita espressamente: «Persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)» specificando poi le condotte sessuali a rischio. Una ‘classificazione' che, scrive l'Agi “appare discriminante e fuori luogo perché sono le condotte sessuali a determinare il fattore di rischio”. La ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Rischia di diventare un ‘', lafirmata dal dirigente generale del MinisteroSalute, Giovanni Rezza e che ha come oggetto: «Indicazioni ad interim sulla strategia vaccinale contro il vaiolo delle scimmie (Monkeypox)». Nellavengono individuate le categorie ad alto rischio a cui verrà offerta la vaccinazione. Oltre al personale di laboratorio, la sorpresa - evidenzia l'Agi - arriva dalla seconda categoria e lacita espressamente: «Persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)» specificando poi le condotte sessuali a rischio. Una ‘classificazione' che, scrive l'Agi “apparee fuori luogo perché sono le condotte sessuali a determinare il fattore di rischio”. La ...

