“Che cosa ha preteso”. Scodellata la verità sull'accordo tra Letta e Fratoianni (Di domenica 7 agosto 2022) “Qualcuno ha perfino insinuato che per siglare l'accordo col Pd, Nicola Fratoianni, pisano come Enrico Letta, abbia preteso dal segretario dem un posto in lista per lei”. Il lei in questione della frase apparse in un articolo del Corriere della Sera è Elisabetta Piccolotti, moglie del numero uno di Sinistra Italiana. “È stata portavoce dei Giovani Comunisti e ora è nella segreteria nazionale di Sinistra italiana, cioè accanto al marito che ne è il segretario” spiega il profilo tracciato dal quotidiano, che però riporta anche la secca smentita della stessa Piccolotti riguardo ai rumors dei più maligni: “È solo un accordo tecnico, per togliere parlamentari alle destre”. “Dai giornali di destra ricevo attacchi sessisti, qualunque cosa faccia è perché sono la moglie di ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) “Qualcuno ha perfino insinuato che per siglare l'col Pd, Nicola, pisano come Enrico, abbiadal segretario dem un posto in lista per lei”. Il lei in questione della frase apparse in un articolo del Corriere della Sera è Elisabetta Piccolotti, moglie del numero uno di Sinistra Italiana. “È stata portavoce dei Giovani Comunisti e ora è nella segreteria nazionale di Sinistra italiana, cioè accanto al marito che ne è il segretario” spiega il profilo tracciato dal quotidiano, che però riporta anche la secca smentita della stessa Piccolotti riguardo ai rumors dei più maligni: “È solo untecnico, per togliere parlamentari alle destre”. “Dai giornali di destra ricevo attacchi sessisti, qualunquefaccia è perché sono la moglie di ...

