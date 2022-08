Centrosinistra | strappo di Calenda | “Non intendo andare avanti con questa alleanza”

Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Il centrosinistra è senza pace. Dopo le nozze con Carlo #Calenda Enrico #Letta si umilia con i partitini #elezioni #5agosto #… - Ultron65 : RT @tempoweb: Il centrosinistra è senza pace. Dopo le nozze con Carlo #Calenda Enrico #Letta si umilia con i partitini #elezioni #5agosto #… - PaoloCaminiti1 : Il centrosinistra è senza pace. Dopo le nozze con Carlo Calenda Enrico Letta si umilia con i partitini - tempoweb : Il centrosinistra è senza pace. Dopo le nozze con Carlo #Calenda Enrico #Letta si umilia con i partitini #elezioni… -

E' quanto apprende AdnKronos da fonti di. Il leader di Azione a breve sarà ospite di Mezz'ora in più su Rai 3, intervistato da Lucia Annunziata. Leggi anche Elezioni 2022, Letta chiude ...Allora sapremo se la telenovala dell'alleanza diavrà nuove puntate o se le firme ... Calenda è molto, molto tentato dello, ma ne riconosce anche le problematiche e ancora non ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ora X è fissata per le 14.30, quando Carlo Calenda sarà intervistato da Lucia Annunziata a 'In mezz'ora in più'. Allora sapremo se la telenovala dell'alleanza di centrosinistra avrà nuove puntate o ...