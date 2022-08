C’è un’Africa che cresce davvero: la nuova ferrovia Zambia-Tanzania (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Quando si parla di sviluppo dell’Africa si pensa sempre alle relazioni che i Paesi di questo continente hanno con l’Europa e gli altri Paesi sviluppati, ma questo riflette solo una parte della realtà africana perché non tiene conto dei rapporti tra le nazioni del continente nero. Al momento il commercio intrafricano è molto basso per via della mancanza di infrastrutture che impediscono ai Paesi africani di scambiarsi beni. Tuttavia negli ultimi anni i leader politici africani hanno capito che se vogliono crescere devono aumentare gli scambi commerciali e per fare questo occorre investire in infrastrutture. Zambia-Tanzania, la nuova linea ferroviaria Di progetti in tal senso ce ne sono tanti e tra questi è sicuramente degno di nota l’accordo firmato dai capi di governo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, 7 ago – Quando si parla di sviluppo dell’Africa si pensa sempre alle relazioni che i Paesi di questo continente hanno con l’Europa e gli altri Paesi sviluppati, ma questo riflette solo una parte della realtà africana perché non tiene conto dei rapporti tra le nazioni del continente nero. Al momento il commercio intrafricano è molto basso per via della mancanza di infrastrutture che impediscono ai Paesi africani di scambiarsi beni. Tuttavia negli ultimi anni i leader politici africani hanno capito che se voglionore devono aumentare gli scambi commerciali e per fare questo occorre investire in infrastrutture., lalinearia Di progetti in tal senso ce ne sono tanti e tra questi è sicuramente degno di nota l’accordo firmato dai capi di governo di ...

